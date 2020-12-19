شكرا لقرائتكم خبر عن لنجعلها خضراء.. بذور برية للمواطنين بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وبين مدير المكتب م. عبدالعزيز اليوسف أنه جرى توزيع البذور، التي تم توفيرها عن طريق مكتب الوزارة بالمحافظة، بأحد المجمعات التجارية، على المواطنين، وذلك بتوجيهات ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري.
وأضاف إن المبادرة تهدف إلى تشجير وزراعة المحافظة، وزراعة الأشجار التي تتناسب مع البيئة المحلية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.
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