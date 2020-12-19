شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بمبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

أشادت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات، بجهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة، الرامية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الوكالة لإطلاق برنامج عالمي لحماية الأطفال.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، إن سلامة الأطفال على الإنترنت أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مبينًا أن إطلاق هذا البرنامج سيسهم في الحد من الجرائم، التي تستهدف الأطفال على الإنترنت، وسيسهم في توفير الموارد والمهارات اللازمة للأطفال أنفسهم، بالإضافة إلى المدربين والآباء.

وأفاد بأن الاتحاد يقدر جهود المملكة العربية السعودية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني والمتمثلة في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-؛ لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

بدورها، قالت مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد دورين بوغدان مارتن: إن هذا البرنامج يعد معلمًا بارزًا للتعاون العالمي المتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت، وسيساعد الاتحاد في بناء القدرات، وتزويد جميع الأطراف ذات الصلة بمهارات السلامة الرقمية.

من ناحيته، نوه رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني د. مساعد العيبان، بتمكين الأطفال وحمايتهم في الفضاء السيبراني، كما أنه يمثل أولوية قصوى لدى سمو ولي العهد، حيث أطلق مبادرة عالمية لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

وأوضح أن الهيئة عملت جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتصميم هذا البرنامج العالمي الشامل، الذي نتطلع بأن يحدث -بإذن الله- أثرًا على زيادة التعاون الدولي لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.