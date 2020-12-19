شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مستفيد من المساعدات الإيوائية لمتضرري سيول السودان والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، والتي اشتملت على 136 خيمة، و883 بطانية، و272 بساطًا، و272 ناموسية، استفاد منها 3,750 فردًا في محلية موري التابعة للولاية الشمالية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

كما وزّع المركز مساعدات شملت 490 خيمة، و645 بطانية، و160 كرتونًا من التمور، و790 بساطًا، استفاد منها 8,040 متضررًا في محليتي شمال الدلتا وتلكوك التابعة لولاية كسلا.