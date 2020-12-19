شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مشاركة صحية في «الإدارة السريرية للناجيات» بعدن والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في عدن، دورة الاستجابة للعاملين في المجال الصحي والنفسي في مجال الإدارة السريرية للناجيات، الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع حماية المرأة.

واستهدفت الدورة 30 مشاركة صحية من مديريات الساحل الغربي بتعز وهي: «المخا ـ وذو باب ـ وموزع ـ والشماييتين».

وتأتي الدورة بهدف ضمان الاستجابة، وتقديم الخدمات المتخصصة للناجيات من العنف في مديريات الساحل الغربي وغيرها في محافظة تعز وفي المراكز والمستشفيات المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لا سيما في ظروف الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن الشقيق.

وثمّنت وكيلة وزارة الصحة د. إشراق السباعي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني عامة، وما يقدمه الآن من دعم لدورات تعزز من قدرة الأداء الصحي في مديريات الساحل الغربي.