شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث تطورات المنطقة «هاتفيا» مع الرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الملك المفدى، خلال اتصال هاتفي، أجراه بالرئيس «ترامب»، أمس الأول، العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.