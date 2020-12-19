شكرا لقرائتكم خبر عن طراز معماري موحد لمخطط درب الحرمين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد الحقيل بتوحيد الطراز المعماري لمخطط درب الحرمين، في محافظة جدة، مع إيجاد كود بنائي خاص وتوحيد التصاميم والألوان لكامل قطع المخطط البالغة 341 قطعة ومساحته الإجمالية أكثر من 1.3 مليون متر مربع.

واستمع الوزير، خلال زيارة تفقدية للمخطط، أمس الأول، لشرح تفصيلي عن المحتويات والبنية التحتية المتكاملة، وجميع الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وحدائق ومرافق عامة وملاعب وإنارة وتشجير ورصف وسفلتة.

يذكر أن مشروع مخطط «درب الحرمين» يتكوّن من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة، بقيمة إجمالية أكثر من 5 مليارات ريال.

كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين، مما يؤهله إلى أن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة كجامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس، مما يجعله مركزا استثماريا وسكنيا واعدا.