شكرا لقرائتكم خبر عن مسح 50 ألف هكتار لمكافحة الجراد بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
وأسهمت إمارة منطقة القصيم بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والقطاعات الحكومية، في تعزيز مكافحة أسراب الجراد بشكل يومي عبر 30 فرقة ومكافحته الجوية عبر الطائرات المجنحة بمساحة 1500 هكتار، وعبر سيارات المكافحة الأرضية بمساحة 7500 هكتار، ومسح أكثر من 50 ألف هكتار بعد اكتشاف العديد من أسراب الجراد بها بمنطقة القصيم.
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