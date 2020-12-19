شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وسائل توعوية لمواجهة فكر الخوارج بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.
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