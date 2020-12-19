شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف طلب للقاح كورونا في 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الصحة وصول عدد المسجلين في تطبيق «صحتي» للحصول على التطعيم بلقاح «فايزر» ضد كورونا، 305.452 شخصا، على مدار 3 أيام، منذ إطلاق التسجيل وحتى أمس الجمعة.

وبيّن وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار، في تصريحات أمس، أن هناك إقبالًا للتسجيل للحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع اللقاح حسب احتياج كل منطقة خلال الأسابيع الـ3 القادمة، فيما سيتم إطلاق التطعيم في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال شهر يناير.

مأمونية وفعالية

وجدد وكيل الوزارة التأكيد على مأمونية وفعالية اللقاح، مؤكدًا أنه تحصل على التطعيم، أمس الأول، ولم يشعر بأي أعراض جانبية، سوى ما هو معتاد مثل أي تطعيم آخر من وجود ألم بسيط في موضع التطعيم واختفى، فضلًا عن أنه لم يتم رصد أي أعراض جديدة للمتحصلين على اللقاح حتى أمس.

الحالات الجديدة

سجلت وزارة الصحة، أمس، 208 حالات شفاء جديدة، من فيروس كورنا المستجد، ليصل عدد المتعافين إلى 351573 حالة.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 174 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 360690، من بينها 3016 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 436 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 6101 حالة، بإضافة 10 وفيات جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء 42448 فحصًا مخبريًا جديدًا.

سرعة التسجيل

ونصحت «الصحة» الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الجائحة، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.