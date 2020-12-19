شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار قوية.. المنخفض الأفريقي يصل الشرقية غدا والان نبدء بالتفاصيل

تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بدءا من غد الأحد، بالمنخفض الأفريقي القادم من الغرب باتجاه المملكة ودول الخليج، والمصحوب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة وتساقط للثلوج، بعدد من محافظات المنطقة.

وقال مدير إدارة الأرصاد بدولة الكويت سابقا محمد جوهر لـ ”الخليج 365”، إن المنخفض الأفريقي يتحرك مرة أخرى باتجاه المملكة غداً الأحد مع فرص هطول أمطار بنسبة كبيرة وأقوى من موجة الأمطار السابقة، مشيرا إلى أن الغيوم تبدأ في التكاثر، مع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتكون العظمى في حدود 16 درجة مئوية والصغرى تتراوح بين 7 - 10 درجات مئوية، خصوصاً في الأجزاء الصحراوية وتستمر الحالة حتى الخميس القادم.

وبيَّن أن الحالة المطرية ستكون أقوى من السابقة، التي هطلت الأسبوع الماضي.

من جهته، أوضح نائب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد نواف الشريف، لـ ”الخليج 365”، أن اليوم سيشهد تشكل غيوم جزئية تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقتين الوسطى والشرقية مع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأضاف إن أجزاء من المنطقة الشرقية وعدد من مناطق المملكة تتأثر بحالة مطرية متوقعة منتصف الأسبوع القادم وتؤثر على مناطق تبوك المدينة المنورة مكة المكرمة «تشمل السواحل»، وتمتد لتؤثر على أجزاء من مناطق حائل القصيم الرياض والحدود الشمالية.