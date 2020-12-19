شكرا لقرائتكم خبر عن 7 بلاغات صحية لـ «940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 7 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيدـ 19».

وشملت المخالفات، بلاغًا بشأن مساكن العمال، وبلاغين بوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 4 بلاغات حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلق المركز أي بلاغات تتعلق بعدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، أو النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو وجود زحام داخل المنشآت، وكذلك الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية، لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.