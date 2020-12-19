شكرا لقرائتكم خبر عن حواجز «مجهولة» تغلق «بحر الراكة» أمام المتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

أكدت أمانة المنطقة الشرقية، عدم مسؤوليتها عن إغلاق منطقة شاطئ بحر الراكة بالخبر أمام المتنزهين، منذ أمس الأول، وسط تذمر الكثير من المواطنين والمقيمين.

وجاء قرار إغلاق شاطئ بحر الراكة بالخبر، بشكل صادم للمتنزهين، الذين تفاجأوا بوجود حواجز أسمنتية مرصوفة على طول امتداد المنطقة لتغلق مداخل الطريق المؤدي إلى الشاطئ.

”الخليج 365” تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان حول أسباب الإغلاق الذي أكد عدم صدور القرار من الأمانة.

وعلمت ”الخليج 365” أن هذا المكان مخصص لـ«مخطط جديد»، ولا توجد به خدمات بعد.

من جهة أخرى، أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسمًا إلكترونيًا؛ للمطالبة بفتح بحر الراكة، بعد أن تفاجأ الجميع بإغلاقه دون أسباب واضحة، فيما طالب عدد من المواطنين، الجهة المسؤولة عن إغلاق منطقة شاطئ بحر الراكة بالخبر، بإعادة النظر في هذا القرار، وفتح المنطقة للمتنزهين باعتباره أصبح موقعا سياحيا وترفيهيا جاذبا للجميع ويرتاده الكثير من العائلات والأفراد في ظل الازدحامات، التي تشهدها شواطئ العزيزية ونصف القمر.