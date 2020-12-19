شكرا لقرائتكم خبر عن «جادة الجبيل».. شارع تجاري ومقصد سياحي والان نبدء بالتفاصيل

يستهدف مشروع «جادة الجبيل»، تطوير وتحسين الجزء الشرقي من شارع الملك فهد عمرانيًا، الذي يبلغ طوله 487 مترًا؛ ليكون شارعًا تجاريًا ومقصدًا سياحيًا، والقلب النابض لمدينة الجبيل من تقاطع شارع الملك عبدالعزيز إلى ممشى السيف الشرقي.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد المسحل لـ«اليوم»، أن مبادئ التصميم ستكون على أساس تصميم الشارع بطريقة آمنة لمرور المشاة، ويجبر السيارات على تهدئة السرعة، وأن يكون ملتقى للعلاقات الاجتماعية، وممتعًا للنظر، إضافة إلى توفير المظلات لجعله مريحًا من الناحية المناخية، كذلك يشجع على إقامة الفعاليات والمناسبات الموسمية أو الأسبوعية.

وأشار إلى أنه يساعد على رفع مردود العقارات المطلة عليه، حيث سيكون محاكاة لشوارع عالمية شهيرة، من خلال تصميم الشارع كساحة عامة بدون اختلاف في المناسيب؛ لإعطاء الإنسان الأولوية في المكان عِوضًا عن السيارات، ورفع نسبة الأمان للمشاة.