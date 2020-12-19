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2020-12-19 رسومات الدرون تضيء جبال السليع في الوجه متابعات الخليج 365 - الرياض أظهرت لقطات نشرتها وكالة واس، مساء الجمعة، إضاءة جبال السليع بالوجه رسمًا بطائرة الدرون. ويُعد الرسم بالضوء واحدًا من الفنون الفوتوغرافية التي يعتمد فيها المصور على تقنيات محددة بعيدًا عن الإضاءة، ويعود تاريخ هذه التقنية إلى عام 1886م.



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