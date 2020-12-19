شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة: عدم أخذ اللقاح يعني استمرار الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا اختياري وليس إلزاميا.

وأوضح جوخدار أن عدم أخذ الناس للقاح يعني استمرار الجائحة، وأنالمرضى المصابين بالأعراض الخطيرة ستظل أعدادهم كبيرة وكذلك سيستمر تسجيل الوفيات.

وشدد على أن كل اللقاحات المعتمدة ثبت أنها آمنة ولا تؤثر على صحة الإنسان، لافتًا إلى أن 300 ألف شخص سجلوا لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" خلال 72 ساعة فقط منذ بداية التسجيل.

وأشار إلى أنه أخذ اللقاح ولم تظهر عليه أية أعراض سوى الأعراض الطبيعية المصاحبة لأي تطعيم.