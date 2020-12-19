مضاربة بين فتاة ومجموعة شباب بكورنيش جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):ظهرت فتاة بملابس مخالفة للذوق العام، في مقطع فيديو متداول وقد تشاجرت مع مجموعة من الشباب في كورنيش جدة.
وأوضح متداولو المقطع -يتعذر نشره لما يتضمنه من ألفاظ نابية- أن أحد الشباب تطاول على الفتاة بألفاظ غير لائقة، لترد الأخيرة بألفاظ بذيئة، بصوت عال ما تسبب في تجمهر الشباب حولها.
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