شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: عدم كتابة المنشأة للفواتير والإعلانات وقوائم الطعام باللغة العربية يعد مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إن اللغة العربية يجب أن تكون حاضرة في الفواتير، وبطاقات السعر، والإعلانات الخاصة بالمنشآت.

وأضاف أن عروض الأسعار، وشهادات الضمان، وقوائم الطعام، من الأشياء التي يجب على المنشأة أن تصدرها باللغة العربية.

وأكد أن عدم التزام المنشأة بذلك يعد مخالفة تستدعي الإبلاغ عنها عبر الاتصال بـ"1900"، أو تطبيق بلاغ تجاري: أضغط هـــــــنـــا