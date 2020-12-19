شكرا لمتابعة خبر عن الإطاحة بمفحط قاد سيارته بطريقة متهورة في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم، القبض على قائد مركبة قاد سيارته بطريقة متهورة في إحدى طرق المملكة.

وجاءت عملية الضبط بعد رصد مقطع فيديو لشخص يمارس التفحيط في إحدى شوارع منطقة حائل، حيث تكمنت الإدارة من تحديد هويته وضبطه.

وأكدت الإدارة أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.