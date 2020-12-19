شكرا لمتابعة خبر عن الإطاحة بمفحط قاد سيارته بطريقة متهورة في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم، القبض على قائد مركبة قاد سيارته بطريقة متهورة في إحدى طرق المملكة.
وجاءت عملية الضبط بعد رصد مقطع فيديو لشخص يمارس التفحيط في إحدى شوارع منطقة حائل، حيث تكمنت الإدارة من تحديد هويته وضبطه.
وأكدت الإدارة أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمفحط قاد سيارته بطريقة متهورة في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.