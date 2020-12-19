

نواكشوط 3 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أكد الرئيس الموريتاني ، الرئيس الدوري لمجموعة الخمس بالساحل، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن خارطة طريق الرئاسة الموريتانية للمجموعة، تحت عنوان "الشباب والأمل" مكنت من مواصلة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لمجموعة الساحل بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف في كلمة لشعوب بلدان الساحل، بمناسبة ذكرى التوقيع على اتفاقية إنشاء مجموعة الخمس بالساحل، أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أن بلدان المجموعة أظهرت ، رغم التحديات العديدة، صمودًا على المضي قدمًا في مواجهة انعدام الأمن وإطلاق برامج إقلاع اقتصادي.

وقال إن "قوات دفاعنا وأمننا تواصل إلى جانب القوة المشتركة لدول الساحل، وقوات الشركاء الدوليين الحرب على الإرهاب بصرامة وعزيمة".

وجدد الرئيس الدوري لمجموعة الخمس بالساحل المطالبة بالإلغاء الفوري لمديونية دول الساحل الخمس، ودعم مختلف الخطط الوطنية لتمكينها من التغلب على آثار جائحة

// انتهى //

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نواكشوط 3 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأكد الرئيس الموريتاني ، الرئيس الدوري لمجموعة الخمس بالساحل، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن خارطة طريق الرئاسة الموريتانية للمجموعة، تحت عنوان "الشباب والأمل" مكنت من مواصلة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لمجموعة الساحل بشكل أكثر فاعلية.وأضاف في كلمة لشعوب بلدان الساحل، بمناسبة ذكرى التوقيع على اتفاقية إنشاء مجموعة الخمس بالساحل، أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أن بلدان المجموعة أظهرت ، رغم التحديات العديدة، صمودًا على المضي قدمًا في مواجهة انعدام الأمن وإطلاق برامج إقلاع اقتصادي.وقال إن "قوات دفاعنا وأمننا تواصل إلى جانب القوة المشتركة لدول الساحل، وقوات الشركاء الدوليين الحرب على الإرهاب بصرامة وعزيمة".وجدد الرئيس الدوري لمجموعة الخمس بالساحل المطالبة بالإلغاء الفوري لمديونية دول الساحل الخمس، ودعم مختلف الخطط الوطنية لتمكينها من التغلب على آثار جائحة كورونا متعددة الأبعاد، والانطلاق الفعلي على طريق السلام والازدهار.// انتهى //02:37ت م0143

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الموريتاني يؤكد أن تغيير واقع شعوب الساحل وترسيخ الإيمان بساحل آمن ومستقر يشكل عامل استقرار بالنسبة للمحيط وللعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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