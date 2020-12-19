السعودية اليوم /مصر تسجل 26 وفاة وإصابة 579 حالة بفيروس كورونا



القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 579 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد فى تصريح له اليوم بخروج 238 متعافيا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106157 حالة حتى اليوم.

وذكر "مجاهد "أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 124280 حالة من ضمنهم 106157 حالة تم شفاؤها، و 7041 حالة وفاة.

//انتهى//

02:18ت م

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القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 579 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 26 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد فى تصريح له اليوم بخروج 238 متعافيا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106157 حالة حتى اليوم.وذكر "مجاهد "أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 124280 حالة من ضمنهم 106157 حالة تم شفاؤها، و 7041 حالة وفاة.//انتهى//02:18ت م0141

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