السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية



ظهران الجنوب 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة ظهران الجنوب، حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية.

وتهدف الحملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشارت البلدية إلى أنها أتلفت 300 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصدها عددا من المخالفات، وذلك بعد جولات ميدانية، حيث تنوعت المخالفات ما بين تدني مستوى النظافة العامة ، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، و انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات .

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