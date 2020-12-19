ضبط وافدين سرقا أجزاء من سيارات بمركز صيانة في الرياض

بعد تداول فيديو للجريمة
ألقت شرطة الرياض القبض على وافدين اثنين، سرقا أجزاء من سيارات يتم إصلاحها في أحد مراكز صيانة السيارات بمنطقة الرياض.
وقالت الشرطة عبر سناب الداخلية: إن هذا جاء بعد تداول فيديو يتعلق بقيام وافدين في أحد مراكز صيانة السيارات في الرياض بسرقة أجزاء من السيارات التي يجري إصلاحها وتهريبها إلى جهة غير معلومة.
وأضافت: وفقًا للتحريات تمكنت الجهات المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافدين مصري الجنسية والآخر سوري الجنسية، ويتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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