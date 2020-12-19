أمير القصيم يوجه باعتماد اللغة العربية في جميع اللوحات على مداخل المدن والمحافظات

قائلا: إن ما تحظى به اللغة العربية من مكانة كبيرة لم تتوفر في أي لغة أخرى كونها لغة القرآن وقد أولتها حكومتنا الرشيدة، أيدها الله، جل عنايتها ودعمها لكل الجهود المبذولة في سبيل صونها والمحافظة عليها، يوجب علينا استشعار أهميتها والاعتزاز بها ورفعتها.
مشدداً بصفة عاجلة على اعتماد اللغة العربية كلغة رئيسية على كافة اللوحات الإرشادية والترحيبية على مداخل المدن والمحافظات والمراكز مع ما يلزم من اللغات العالمية الأخرى، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.
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