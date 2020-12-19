هذا وقد هنأ المدير العام لتعليم نجران الطالبات المتفوقات اللاتي حرصن على التميز والتفوق والتنافس الشريف ليكون التكريم من نصيبهن، وأضاف نحن نهدي هذا التفوق لأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وإلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجميع أفراد ومسؤولي التعليم، كما قدم شكره لكل أسرة ضحت وتابعت من أجل تحقيق هذا التفوق ولكل معلمة وقائدة ومرشدة.
وشاركت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني بكلمة أكدت فيها أن الطالبات المتفوقات قدوة لشحذ الهمم ومستقبل دوت الخليج، وقدمت شكرها للأسر على جهودهم في تحفيز ومساندة الطالبات وكل من ساهم في هذا التفوق.
بدورها أكدت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد للبنات سلوى بنت محمد الحسني، أن هذا التكريم ثمرة عام من العطاء والجهد وتحقيق لأهداف وطنية تساهم في نماء دوت الخليج. وقدمت مشرفة التوجيه والإرشاد فاطمة العلياني كلمة شكر بعنوان «شكرًا لك.. أمي»، ووجهت مشرفة التوجيه والإرشاد وداد المصعبي عددا من كلمات الفخر والثناء من خلال محور «إدارة التوجيه والإرشاد.. تفخر بك» لمن كان سببا في هذا التفوق والتميز.
وألقت الطالبة ليان الوادعي قصيدة بعنوان «امتناني لك يا وطني»، فيما قدمت الطالبة ريم المصعبي كلمة الطالبات المتفوقات.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم 661 طالبة متفوقة بتعليم نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.