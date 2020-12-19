تكريم 661 طالبة متفوقة بتعليم نجران

كرمت إدارة التعليم بنجران، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد للبنات، وبرعاية من مدير التعليم الدكتور ملفي العتيبي 661 طالبة متفوقة، في حفل تكريم الطالبات المتفوقات لعام 1441/1440هـ، والذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد للبنات عن بعد، تحت شعار «بكن.. نفخر».

هذا وقد هنأ المدير العام لتعليم نجران‬⁩ الطالبات المتفوقات اللاتي حرصن على التميز والتفوق والتنافس الشريف ليكون التكريم من نصيبهن، وأضاف نحن نهدي هذا التفوق لأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وإلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجميع أفراد ومسؤولي التعليم، كما قدم شكره لكل أسرة ضحت وتابعت من أجل تحقيق هذا التفوق ولكل معلمة وقائدة ومرشدة.

وشاركت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني ‬بكلمة أكدت فيها أن الطالبات المتفوقات قدوة لشحذ الهمم ومستقبل دوت الخليج، وقدمت شكرها للأسر على جهودهم في تحفيز ومساندة الطالبات وكل من ساهم في هذا التفوق.

بدورها أكدت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد للبنات سلوى بنت محمد الحسني، أن هذا التكريم ثمرة عام من العطاء والجهد وتحقيق لأهداف وطنية تساهم في نماء دوت الخليج. وقدمت مشرفة التوجيه والإرشاد فاطمة العلياني كلمة شكر بعنوان «شكرًا لك.. أمي»، ووجهت مشرفة التوجيه والإرشاد وداد المصعبي عددا من كلمات الفخر والثناء من خلال محور «إدارة التوجيه والإرشاد.. تفخر بك» لمن كان سببا في هذا التفوق والتميز.

وألقت الطالبة ليان الوادعي قصيدة بعنوان «امتناني لك يا وطني»، فيما قدمت الطالبة ريم المصعبي كلمة الطالبات المتفوقات.