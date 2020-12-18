الصحة تبشر: كورونا سيصبح حكاية بعد عام

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

بشرت وزارة الصحة بالقضاء على فيروس كورونا بعد عام، ضاربةً مثلًا بلقاح الجدري الذي قضى على المرض في عام 1939.

ونشرت الصحة صورة عبر تويتر معلقةً بقولها: بعد عام

1939 2020

أصبح سيصبح

الجدري كورونا

حكاية كذلك بإذن الله

ودرايفاكس هو لقاح الجدري “الليمف البقري” وهو أقدم لقاح للجدري في العالم، الذي تم تصنيعه في أواخر القرن التاسع عشر من قِبل شركة “أمريكان هوم برودكتس”، وهي سالفة شركة وايث الحالية.

وبحلول الأربعينيات من القرن العشرين، كانت شركة وايث رائدة في تصنيع اللقاح في الولايات المتحدة ثم أصبحت الشركة المُصنّعة الوحيدة بحلول الستينيات، بعدما أعلنت السلطات الصحية العالمية أن الجدري قد تم اختفاؤه من الطبيعة في عام 1980، توقفت شركة وايث عن صناعة اللقاح.



