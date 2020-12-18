شكرا لقرائتكم خبر عن «حدود الشرقية» ينقذ مقيما من الغرق في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية مقيماً مصري الجنسية، من الغرق بشاطئ الصدف في الخبر. وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بالمنطقة المقدم عمر بن محمد الأكلبي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع، شاهدت شخصاً في حالة غرق، وعلى الفور أُنقذ وعُملت الإسعافات الأولية اللازمة، ونُقل بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، وحالته الصحية جيدة.



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