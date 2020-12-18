شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح آثار اللقاح الجانبية لمن لديهم حساسية من البيض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور محمد المعمري آثار لقاح فيروس كورونا الجانبية لمن لديهم حساسية "البيض".

وأوضح المعمري إن ظهور حساسية البيض كأحد الآثار الجانبية للقاحات ليس بالأمر الجديد، مبينا أنها ظهرت من قبل كأحد الآثار الجانبية للقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية.

وأكد الاستشاري أن البيئة التي يوضع بها اللقاح يكون فيها مكونات البيض، وهو ما يؤدي إلى "حساسية البيض" في بعض الحالات، مشيرا لظهور تقارير مشابهة في لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف المعمري، الذي حصل على اللقاح المضاد للفيروس التاجي، أن من الطبيعي ظهور فئات معارضة لأي لقاح في بداية تداوله.