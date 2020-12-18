شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مقيم من الغرق بشاطئ الصدف في الخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في المنطقة الشرقية من إنقاذ مقيماً مصرياً من الغرق بشاطئ الصدف في الخبر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة، عمر بن محمد الأكلبي، تفاصيل الحادث، حيث أكد أن دورية البحث والإنقاذ لاحظت أثناء عملها شخصاً في حالة غرق.

وأكد أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمقيم، كما جرى نقله إلى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، مضيفاً أن الحالة الصحية للمقيم جيدة.