شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. مواطن يصمم مخططات تفاعلية للأرضي والعقارات لجميع مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حصل المواطن رضا المطرفي على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تصميم مخططات تفاعلية لجميع أحياء مناطق المملكة على "جوجل إريث"، و"جوجل ماب" بواسطة برنامج حاسوبي.

وأوضح المطرفي، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن برنامجه يظهر الأراضي في المخططات الموجودة بالأحياء بطريقة إلكترونية، مؤكداً أنه طور البرنامج بما يخدم القطاع العقاري.

ولفت إلى أن البرنامج به أربع ألوان، وهي البني الدال على الأراضي المبنية، واللون الأبيض للأراضي البيضاء، واللون الأصفر للعقار المعروض للبيع، واللون الأزرق للعقارات المعدلة للإيجار والاستثمار، مؤكداً أنه سخر التقنيات التكنولوجية لخدمة القطاع العقاري من خلال هذا البرنامج.