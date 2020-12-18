شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الحبيب" يوضح علامات القلق المرضي لدى الطلاب في وقت الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، علامات القلق المرضي التي تظهر على الطلاب خلال فترة الاختبارات.

وقال، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن القلق المحمود هو الذى يدفع الطالب للاهتمام بالمذاكرة والإنجاز وعدم الشعور بالممل.

وأضاف أن القلق المرضي هو الذى يجعل الطالب لا يقوى على المذاكرة من كثرة الخوف، ويصاحب ذلك فقدان الشهية واضطراب النوم، وأحيانا يشعر الطالب بألم في البطن، مشيراً إلى أن التاريخي المرضي للطالب يستطيع من خلاله الطبيب تحديد نوع القلق الذي يعانيه.