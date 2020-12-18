تفاعل كبير مع فيديو للأمير عبدالعزيز بن سلمان وهو يقبل رأس الدكتور القويز (فيديو)

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حظي مقطع فيديو لوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ظهر فيه وهو يقبل رأس الخبير الاقتصادي والسفير السابق الدكتور عبد الله القويز، بتفاعل كبير في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبحسب الفيديو الذي نشره الإعلامي صلاح الغيدان، دخل الأمير عبد العزيز الاستديو المخصص للقاء تليفزيوني للحديث عن الميزانية، ولمح القويز من بين الحضور فذهب نحوه وقبل رأسه.

وأوضح الإعلامي محمد البيشي في تعليقه على الفيديو، أن الأمير عبد العزيز أصر على تقبيل رأس الدكتور القويز رغم عدم مصافحته، التزاما بالإجراءات الصحية، ونقل قول وزير الطاقة عن القويز بأنه “هو والدنا وقدوتنا في العمل الاقتصادي والدبلوماسي”.

يُذكر أن القويز تولى عددا من المناصب، من بينها سفير المملكة لدى مملكة البحرين، ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية، ومدير عام مجلس إدارة الصندوق العربي.

Source akhbaar24.argaam

