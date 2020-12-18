لدراسة فرص إمكانية فصلهما..

لبّى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية النداء الفوري، استجابة لاستغاثة مستشفى السبعين بصنعاء بشأن حالة التوأم السيامي المتواجدين في المستشفى ووضعهم الصحي الصعب. وأبدى إغاثي الملك سلمان استعداده لدراسة وضعهما من قبل الاستشاريين المختصين في مثل هذه الحالات بالمملكة ومدى إمكانية تقديم العلاج لهما والفرص الممكنة لإجراء عملية الفصل. وتأتي هذه الاستجابة امتدادًا للدور الإنساني والريادي للمملكة العربية السعودية وما قامت به من جهود كبيرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته ومناطقه دون استثناء. اقرأ أيضًا: بعد شهرين من نجاح العملية.. استقرار حالة التوأم السيامي الليبي

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تلبي النداء.. وتبدي استعدادها لإنقاذ التوأم السيامي اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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