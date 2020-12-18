أمانة الجوف تنفذ 2401 جولة لمتابعة تدابير كورونا

ضبطت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أكثر من 40 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك خلال أسبوع، فيما نفذت 2401 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية. وأوضح التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات التابعة لمكافحة فيروس كورونا تنفيذ 63 جولة مشتركة مع الجهات المعنية (التجارة - الداخلية - هيئة الغذاء والدواء). وكشف التقرير عن مصادرة 288 كجم من المنتجات والأغذية، إلى جانب تطهير وتعقيم 18954 من المعدات والآليات والحاويات، و1495 موقعا، كما جرى رفع 8815 طنا من النفايات، و 23277 مترا مكعبا من المخلفات والأنقاض.



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