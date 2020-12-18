إطلاق مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر بالتزامن مع يوم اللغة العربية

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد تسلّم خطاباً من مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي خالد الفيصل، تضمّن تقديمه جوائز للموهوبين من أبنائه طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعات في مجال الشعر العربي الفصيح، وذلك بقيمة 500 ألف ريال تحت برنامج (مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلبة المرحلة الثانوية والجامعات)، وإشراف أكاديمية الشعر العربي.
وقدم الوزير آل الشيخ شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على مبادرته وتشجيعه لأبنائه وبناته الطلبة في مجالات الشعر والأدب واللغة، مثمناً دعمه للمواهب الشعرية، وتحفيزهم للمشاركة في المسابقة، موجهاً معاليه بأهمية الإعداد للمسابقة وتحقيق أهدافها ومستوى تنفيذها في موسمها الأول.
وحدّدت وزارة التعليم آلية استقبال طلبات المشاركات لطلبة الثانوية من خلال إدارات التعليم في كل منطقة، بينما تستقبل أكاديمية الشعر العربي نصوص المشاركين من الجامعات على موقعها الإلكتروني، كما حددت الوزارة الأول من فبراير 2021 موعداً أخيراً لاستقبال المشاركات، فيما تبدأ أعمال الفرز والتحكيم في ذات اليوم وتستمر حتّى الأوّل من مارس 2021، على أن يتم تسليم النتائج وأفضل 20 مشاركة في الخامس من الشهر ذاته، وتعلن النتائج بتاريخ الـ21 منه تزامناً مع اليوم العالمي للشعر.
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