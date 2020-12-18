10 تعليمات مهمة للاختبارات عن بعد

فيما تبدأ الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليمية يوم الأحد المقبل أصدرت وزارة التعليم مُمَثّلة في منصة مدرستي 10 تعليمات للاختبارات عن بعد، وفيما يلي هذه التعليمات والإرشادات:

1-وقت الاختبار محدد حسب ما هو موضّح في جدول الاختبار المعلن، ويُلزم الطالب بإرسال الإجابات قبل انتهاء الوقت.

2- في حال وجود خلل تقني أثناء الاختبار يجب تجنب إغلاق المتصفح ويمكن تحديث الصفحة.

3-في حالة الغياب أو عدم القدرة على أداء الاختبار لأي سبب، يجب على الطالب تبليغ إدارة المدرسة بأي وسيلة تواصل ممكنة.

4-عند انقطاع الإنترنت عند تأدية الاختبار تجنّب إغلاق المتصفح أو الخروج منه خلال إصلاح الانقطاع لكي لا تفقد فرصة إكمال الاختبار.

5- بعد الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها والتأكد منها لا بد من الضغط على زرّ الإرسال.

6-عند ترك أي سؤال دون إجابة لن يتمكن الطالب من إرسال الإجابات.

7-توفر إنترنت على الجهاز الذي سيؤدّي من خلاله الاختبار.

8-يمكن أداء الاختبار من الجوال أو جهاز الحاسب ويُفضّل تحميل تطبيق «التيمز».

9-قراءة جدول الاختبار جيدا والتأكد من المواد يوميا حتى لا يلتبس الأمر على الطالب

10-يجب الحضور عن طريق «التيمز» قبل موعد الاختبار بخمس دقائق وذلك من أجل التهيئة.