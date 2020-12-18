10 تعليمات مهمة للاختبارات عن بعد

1-وقت الاختبار محدد حسب ما هو موضّح في جدول الاختبار المعلن، ويُلزم الطالب بإرسال الإجابات قبل انتهاء الوقت.
2- في حال وجود خلل تقني أثناء الاختبار يجب تجنب إغلاق المتصفح ويمكن تحديث الصفحة.
3-في حالة الغياب أو عدم القدرة على أداء الاختبار لأي سبب، يجب على الطالب تبليغ إدارة المدرسة بأي وسيلة تواصل ممكنة.
4-عند انقطاع الإنترنت عند تأدية الاختبار تجنّب إغلاق المتصفح أو الخروج منه خلال إصلاح الانقطاع لكي لا تفقد فرصة إكمال الاختبار.
5- بعد الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها والتأكد منها لا بد من الضغط على زرّ الإرسال.
6-عند ترك أي سؤال دون إجابة لن يتمكن الطالب من إرسال الإجابات.
7-توفر إنترنت على الجهاز الذي سيؤدّي من خلاله الاختبار.
8-يمكن أداء الاختبار من الجوال أو جهاز الحاسب ويُفضّل تحميل تطبيق «التيمز».
9-قراءة جدول الاختبار جيدا والتأكد من المواد يوميا حتى لا يلتبس الأمر على الطالب
10-يجب الحضور عن طريق «التيمز» قبل موعد الاختبار بخمس دقائق وذلك من أجل التهيئة.
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