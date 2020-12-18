أمانة جدة تجمل الجسور بأعمال الموهوبين في الخط العربي

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي أن المبادرة بدأت بجداريات وأعمدة جسر صاري عند تقاطعه مع شارع الأمير سلطان على مراحل متعددة عبر رسم الأحرف العربية بلمسات جمالية وألوان متجانسة تعكس جماليات الخط العربي وروح وإبداع الرسامين، لافتاً النظر إلى أن أعمال رسم الخط العربي على الجسر ستستمر حتى يوم الأحد القادم.
يذكر أن مبادرة الأمانة في عام الخط العربي 2020 تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر حيث يحتفي العالم بأحد أركان التنوع الثقافي وأكثر اللغات انتشارا، ويعزز مكانة اللغة العربية ويبرز أهميتها وجمال معانيها وحروفها.
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