المملكة الثانية عربيا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة

حققت المملكة الترتيب الثاني عربياً والأربعين عالمياً من بين 189 دولة وإقليمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.

وأوضحت وزارة التعليم أن قياس مؤشر التنمية البشرية يعتمد على تقييم التقدم الذي يحدث على المدى الطويل في 3 جوانب أساسية، وهي: الحياة الصحية الطويلة وتُقاس بالعمر المتوقع للفرد، وإمكانية الوصول للمعرفة وتُقاس بسنوات التعليم المتاحة للأطفال والكبار، إضافة إلى مستوى المعيشة.

وأبانت أن مؤشر المملكة بلغ 0.854 نقطة في التقرير الصادر لعام 2020 الذي جاء بعنوان "الحدود التالية للتنمية البشرية والإنسانية"، وتناول موضوع التنمية البشرية للجميع.

وبحسب المؤشرات الرئيسة الأربعة للتقرير، فقد بلغ رصيد المملكة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 75.1 سنة، كما بلغ رصيدها في مؤشر سنوات الدراسة المتوقعة 16.1 سنة، وبلغ متوسط سنوات الدراسة 10.2 سنة، كما قدر التقرير حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي بـ47.495 ألف دولار أمريكي.

ترتيب الدول حسب المؤشر

النرويج في المرتبة الأولى عالميا

إيرلندا

سويسرا

هونج كونج

ايسلندا

المملكة المتحدة 13

أمريكا 17

اليابان 19

إسبانيا 25

فرنسا 26 عالميا

الإمارات 31

السعودية 40