السعودية اليوم / تعليم البكيرية يستعد لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد



البكيرية 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية الترتيبات والاستعدادات للاختبارات عن بعد عبر

وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح, أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد، وذلك بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس، تضمنت مناقشة "آلية الاختبارات " بالإضافة للاختبارات التجربية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات عن بعد، بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب .

// انتهى //

22:44ت م

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البكيرية 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية الترتيبات والاستعدادات للاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم، حيث يؤدي يوم الأحد المقبل قرابة 14 ألف طالبٍ وطالبة بالإدارة في جميع المراحل "الابتدائية والمتوسطة والثانوية" اختبارات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي .وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح, أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد، وذلك بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس، تضمنت مناقشة "آلية الاختبارات " بالإضافة للاختبارات التجربية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات عن بعد، بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب .// انتهى //22:44ت م0128

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