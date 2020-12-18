السعودية اليوم / لبنان تسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 2051 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 108737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1259 حالةً بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

// انتهى //

21:09ت م

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بيروت 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 154994 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 108737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1259 حالةً بعد تسجيل 11 حالة وفاة.// انتهى //21:09ت م0116

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