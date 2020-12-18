السعودية اليوم / أمين مجلس"الداخلية العرب": أجهزة الشرطة والأمن كانت في الصفوف الأولى لمقاومة جائحة كورونا بكل تفانٍ



القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ، ضرورة تقديم كل أنواع الدعم المعنوي والمادي لأجهزة الشرطة والأمن، كي تستمر في البذل والعطاء، لينعم الجميع بالأمن والأمان، وتتهيأ لهم أسباب الحياة الكريمة.

وقال الدكتور "كومان" خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام وأوردها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب:إننا نتطلع إلى أن يكون هذا اليوم فرصة لتعزيز العلاقة وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع، انطلاقا من الوعي التام بأن الأمن ليس مسؤولية أجهزة الشرطة فحسب، بل لابد لتحقيقه من تضافر الجهود كافة في الدولة والمجتمع، وأن دور المواطن في هذا المجال يظل دائما دورا محوريا فاعلا.

وأشار الدكتور كومان إلى أن الاحتفال بيوم الشرطة العربية يأتي هذا العام في ظل ظروف صعبة واستثنائية تمر بها منطقتنا العربية جراء تفشي فيروس

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بسلامة الوطن وحمايته، كانت أجهزة الشرطة والأمن في الصفوف الأولى لمقاومة هذه الجائحة بكل تفان ونكران للذات وتغليب للصالح العام.

ولفت "كومان "الانتباه إلى أن هذا الاحتفال يعكس تقديرنا للجهود العظيمة والإنجازات الكبيرة التي تحققت منذ أكثر مما يقارب الخمسة عقود من التعاون الأمني العربي المشترك، عندما انعقد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972م، إذ ظلت المسيرة المظفرة، منذ ذلك التاريخ، تتعزز عاما بعد عام، وتحقق الإنجازات تلو الأخرى، حتى باتت اليوم مثلا يحتذى على صعيد العمل العربي المشترك.

// انتهى //

21:05ت م

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القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ، ضرورة تقديم كل أنواع الدعم المعنوي والمادي لأجهزة الشرطة والأمن، كي تستمر في البذل والعطاء، لينعم الجميع بالأمن والأمان، وتتهيأ لهم أسباب الحياة الكريمة.وقال الدكتور "كومان" خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام وأوردها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب:إننا نتطلع إلى أن يكون هذا اليوم فرصة لتعزيز العلاقة وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع، انطلاقا من الوعي التام بأن الأمن ليس مسؤولية أجهزة الشرطة فحسب، بل لابد لتحقيقه من تضافر الجهود كافة في الدولة والمجتمع، وأن دور المواطن في هذا المجال يظل دائما دورا محوريا فاعلا.وأشار الدكتور كومان إلى أن الاحتفال بيوم الشرطة العربية يأتي هذا العام في ظل ظروف صعبة واستثنائية تمر بها منطقتنا العربية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي دفع الدول العربية لإعلان حالة الطوارئ؛ ما أدى إلى تعاظم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق أجهزة الشرطة والأمن التي تدخلت على أكثر من صعيد لفرض الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، ومنع التجوال في حالات عدة.وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بسلامة الوطن وحمايته، كانت أجهزة الشرطة والأمن في الصفوف الأولى لمقاومة هذه الجائحة بكل تفان ونكران للذات وتغليب للصالح العام.ولفت "كومان "الانتباه إلى أن هذا الاحتفال يعكس تقديرنا للجهود العظيمة والإنجازات الكبيرة التي تحققت منذ أكثر مما يقارب الخمسة عقود من التعاون الأمني العربي المشترك، عندما انعقد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972م، إذ ظلت المسيرة المظفرة، منذ ذلك التاريخ، تتعزز عاما بعد عام، وتحقق الإنجازات تلو الأخرى، حتى باتت اليوم مثلا يحتذى على صعيد العمل العربي المشترك.// انتهى //21:05ت م0113

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين مجلس"الداخلية العرب": أجهزة الشرطة والأمن كانت في الصفوف الأولى لمقاومة جائحة كورونا بكل تفانٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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