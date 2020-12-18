السعودية اليوم / المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 2647 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 3 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت المغرب أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2647 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 6854 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 372 ألفا و725، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 32 ألفا و814 حالة.

//انتهى//

20:46ت م

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الرباط 3 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأعلنت المغرب أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2647 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 412 ألفا و393.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 6854 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 372 ألفا و725، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 32 ألفا و814 حالة.//انتهى//20:46ت م0106

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