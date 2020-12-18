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2020-12-18 سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي بالقرب من مستشفى الحرث دون إصابات أو أضرار باشر الدفاع المدني تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات متابعات الخليج 365 - واس صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط (٣) مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (١٩٧) متراً عن مستشفى الحرث العام ، وسقط مقذوفان في أرض فضاء ولم ينتج أي إصابات أو أضرار – ولله الحمد، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



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