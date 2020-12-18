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إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والمقدشي وزيرًا للدفاع
برئاسة معين عبدالملك وأحمد بن مبارك وزيرًا للخارجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التلفزيون اليمني عن تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة معين عبدالملك.
وبحسب ما ذكر التلفزيون اليمني، سيكون محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، وأحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية، فيما تم تعيين اللواء الركن إبراهيم حيدان وزيرًا للداخلية اليمنية.
وجاء الإعلان عن الحكومة اليمنية بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.
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