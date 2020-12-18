استشاري عن لقاح كورونا: لا توجد دراسة رصينة واحدة تثبت أنه مضر

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق أستاذ واستشاري أمراض الكلي بجامعة المؤسس الدكتور سعد الشهيب، على الجدل المثار حول لقاح كورونا، مشددًا على أنه لا توجد دراسة رصينة تؤكد أنه ضار.

وقال الشهيب في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: “يكثر الجدل حول لقاح كورونا، وأحب أن أشير إلى أنه- حسب اطلاعي- لا توجد دراسة رصينة واحدة تثبت أنه مضر، مع العلم أنه فعال”، مؤكدًا أن كبار المختصين في علم الأوبئة يرون أهمية اللقاح.

وتابع: من يمارس الطب يرى بعينه ما عملته كورونا بالمرضى والممارسين الصحيين من مضاعفات خطيرة لا يستهان بها؛ لذا فأخذه مهم.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي وحتى ظهر اليوم الجمعة أكثر من 300 ألف شخص.

وأهابت بالجميع بسرعة التسجيل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلنت الصحة عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح؛ نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

