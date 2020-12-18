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وزير الصحة: ولي العهد قائد محفز للهمم ومذلل للمصاعب
قدم شكره للأمير محمد بن سلمان على الدعم والمتابعة الدقيقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم وزير الصحة، توفيق الربيعة، الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنه قائد محفز للهمم ومذلل للمصاعب.
وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: أشكر لسموه هذا الدعم والمتابعة الدقيقة التي جعلتنا اليوم في هذا الوضع الصحي المطمئن. الحمد لله الذي سخر هذه القيادة لهذا الوطن العظيم.
ووجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء.
وعبر ولي العهد عن شكره للفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.
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