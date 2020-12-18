شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد للعاملين في القطاع الصحي: عملكم احترافي ورائع في مواجهة «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء. وعبر ولي العهد عن شكره للفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية. من جانبه، ثمن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ما يلقاه العاملون في القطاعين الصحي والدوائي من دعم واهتمام من ولي العهد، وما يقوم به من متابعة دقيقة ومستمرة، حرصا منه على صحة الإنسان في وطننا الغالي.



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