بالفيديو .. أجهزة للرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): تتهيأ المدينة المنورة لتطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كافة المدن. تتهيأ المدينة المنورة لتطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كافة المدن. وانتشرت الأجهزة المخصصة للرصد، وفقا لـ"الإخبارية"، على الطريق والتقاطعات الرئيسة في المدينة المنورة. ومن جهتهم، أشادت بعض المواطنات بتطبيق هذا الرصد الآلي، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى الحد من المخالفات التي ترتكب في هذا الشأن.

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