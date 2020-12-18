شكرا لمتابعة خبر عن المياه تعلن إيقاف الضخ عن 9 أحياء في جدة لمدة 48 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):قررت شركة المياه الوطنية بمحافظة جدة، إيقاف الضخ والتوزيع مؤقتا بدءًا من الأحد المقبل لمدة 48 ساعة في عدة أحياء.
وأوضحت المياه أن الأحياء هي الهنداوية، الثعالبة، القريات السبيل، الصحيفة، العمارية، البلد، الكندرة، والسنابل، استكمال عددٍ من أعمال المشروعات جنوب محافظة جدة.
ووجهت الشركة بضرورة اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتقليل الأثر على الأحياء، والاستفادة من الصهاريج عند حاجة العقار إلى ذلك.
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