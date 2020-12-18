شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيدة تايوانية تحكي عن تجربتها في العيش بالمملكة وأسباب حبها للغة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):خاضت سيدة تايوانية تجربة العيش والحياة في المملكة، حيث أنها تعمل بمكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايوان .
وقالت السيدة دنيا: "جئت إلى المملكة قبل عامين تقريبا انا وعائلتي، و نحب الحياة هنا والشعب السعودي ودود جدا دائما يقولون لنا "بيتي بيتك" .
وتابعت: "أبنائي يتحدثون اللغة العربية قليلا ويحفظون القرآن الكريم ويغنون النشيد الوطني", مشيرة أن ابنها الأول اسمه بدر، وعندما رجعت إلى معني الإسم في اللغة العربية وجدت أنه يعني شئ كامل مثل القمر ".
وأضافت أنها واجهت صعوبات كثيرة عند تعلم اللغة العربية وخاصة المؤنث والمذكر والمفرد والجمع حيث أن هذه الأشياء لاتوجد في لغتها.
واختتمت حديثها قائلة أنها تعلمت اللغة العربية واعتبرتها جزء منها لأنها وتوسع الآفاق وتفتح لها أبوابا كثيرة .
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