شكرا لمتابعة خبر عن لولو وصحافيو الوطن يحتفون بيوم اللغة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

يحل اليوم العالمي للغة العربية في ١٨ من ديسمبر كل عام، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتحدثها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.

هذا وقد احتفت لولو السعودية برعاية إعلامية من صحافيو الوطن بهذا اليوم، حيث وزعت لافتات في جميع فروع لولو هايبر ماركت بالسعودية، كتب عليها بعض العبارات التي تثري معلومات قاصدي هذه المتاجر، عن اللغة العربية وعدد المتحدثين بها، والدول التي تتحدث بها، وكذلك الدول التي دخلت بعض الكلمات العربية في لغتها، كما يوجد خطاط في كل فرع يكتب الأسماء والعبارات العربية على لوحات صغيرة للزوار كإهداء بهذه المناسبة.

وتعتبر اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدة حيث تم اعتمادها في عام ١٩٧٣ للميلاد كلغة رئيسية في الأمم المتحدة، كما للغة العربية تأثير على كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي، كالتركية والفارسية والأمازيغية والكردية والأردية والماليزية والإندونيسية والألبانية.